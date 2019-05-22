Названы лучшие эпизоды "Игры престолов"

Лучшим эпизодом за восемь сезонов сериала "Игра престолов" признали "Черноводную" из второго сезона. Об этом сообщает The Guardian.
Как считают эксперты, серия является "идеальным телевизионным часом".
На втором месте оказался эпизод третьего сезона "Красная свадьба". Тройку лидеров замкнула серия "Битва бастардов" из шестого сезона.
Напомним, 20 мая вышла заключительная серия "Игры престолов". Несмотря на то что поклонники остались недовольны тем, как закончилась восьмилетняя история, о продолжении проекта пока не сообщается.
Лайф рассказал, что смотреть после завершения "Игры престолов".
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