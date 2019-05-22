Организаторы Евровидения пересчитали баллы Лазарева

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Организаторы Евровидения пересчитали баллы Лазарева

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Сергей Лазарев. Фото © РИА "Новости" / Владимир Астапкович

Правда, место российского артиста в рейтинге конкурса не изменилось. Он по-прежнему занимает третью строчку.

Европейский вещательный союз (ЕВС) в связи с разглашением оценок белорусского жюри справедливости ради дал всем участникам конкурса по среднему баллу от Белоруссии. По этой причине организаторы решили пересчитать результаты всех конкурсантов. Об этом сообщается на сайте ЕВС.

Правда, место Сергея Лазарева в рейтинге конкурса не изменилось. Артист получил дополнительный один балл и по-прежнему занимает третью строчку.

Ранее Лайф сообщал, что фанаты поймали Мадонну на обмане, когда та пыталась скрыть позор на Евровидении.

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