Организаторы Евровидения пересчитали баллы Лазарева

Правда, место российского артиста в рейтинге конкурса не изменилось. Он по-прежнему занимает третью строчку.

Европейский вещательный союз (ЕВС) в связи с разглашением оценок белорусского жюри справедливости ради дал всем участникам конкурса по среднему баллу от Белоруссии. По этой причине организаторы решили пересчитать результаты всех конкурсантов. Об этом сообщается на сайте ЕВС.

Правда, место Сергея Лазарева в рейтинге конкурса не изменилось. Артист получил дополнительный один балл и по-прежнему занимает третью строчку.

Ранее Лайф сообщал, что фанаты поймали Мадонну на обмане, когда та пыталась скрыть позор на Евровидении.