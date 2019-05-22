На Украине порезали танк-мемориал на металл

В местной полиции пока не знают даже, в каком месяце был совершён этот акт вандализма.

Мемориальную технику, которая стоит на Острове Славы на реке Днепр, порезали неизвестные вандалы. С помощью спецтехники они от некогда боевой техники оставили только каркасы. Об этом пишут местные СМИ.

Злоумышленники хотели завалить монумент, однако это им не удалось. Остров редко посещается. Танк без пушки первыми увидели рыбаки ещё давно, так что время злодеяния также неизвестно. Тяжёлые вырезанные листы металла и танковую пушку могли транспортировать ещё зимой по льду.

На месте происшествия побывали сотрудники полиции из города Верхние Плавни. Возбуждено дело по статье "Кража".

Недавно в Саратове были задержаны вандалы, изрисовавшие Т-34 на памятнике танкистам. А раскрасившим "Катюшу" на новосибирском обелиске ВОВ дали реальный срок.