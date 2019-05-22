Нижегородец сделал фото на водительские права с дуршлагом на голове

В полиции он заявил, что носить этот предмет на голове должен согласно своей вере.

Житель Нижнего Новгорода Михаил Иосилевич сфотографировался на водительские права с дуршлагом на голове, рассказывает паблик "Типичный Нижний Новгород".

Михаил подал заявление на оформление водительского удостоверения за месяц. В назначенный день он пришёл в ГИБДД, чтобы сфотографироваться на права. Однако, когда Михаил надел дуршлаг на голову, возникли проблемы.

В итоге ему пришлось задержаться в Госавтоинспекции на несколько часов, поскольку инспекторы не знали, можно ли фотографироваться в таком виде. Довод Михаила заключался в том, что он "вискарий нижегородского храма летающего макаронного монстра" и носить дуршлаг на голове ему говорит его вера.

Оказалось, что так можно. Теперь Михаил — счастливый обладатель водительских прав с фотографией себя с дуршлагом.

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