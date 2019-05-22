Зеленский решает, как сдвинуть с "мёртвой точки" переговоры по Донбассу

По словам заместителя руководителя Администрации Президента Украины, рассматривается несколько вариантов.

Президент Украины Владимир Зеленский и заместитель главы Администрации Президента Вадим Пристайко сегодня обсуждали урегулирование ситуации в Донбассе. Пристайко сам об этом рассказал журналистам.

— Говорили с президентом о том, каким образом можно сдвинуть процесс, который застрял на мёртвой точке: "Минск", все процессы, включая миротворческий, Трёхстороннюю контактную группу, "нормандский формат",— сказал замглавы Администрации Президента Украины.

Украинская сторона, как передаёт агентство "Интерфакс-Украина", также хочет узнать результаты разговора Владимира Путина, Эмманюэля Макрона и Ангелы Меркель. После этого будут запланированы дальнейшие шаги.

Ранее Лайф сообщал, что Зеленский может вынести вопрос о переговорах с Россией на референдум. В Кремле идею о референдуме назвали внутренним делом Незалежной.