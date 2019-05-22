СМИ опубликовали промофото новой части "Звёздных войн"

Мировая премьера запланирована на 18 декабря 2019 года, а российская — на 19 декабря.

Появилось промофото девятого эпизода легендарной киносаги о "Звёздных войнах", изображения опубликовало издание Vanity Fair.

На фото видны герои из прошлых эпизодов: Рей, Кайло Рен, Чубакка и Финн, а также новые персонажи — Зорри Блисс и Джанну.

Девятая часть "Звёздных войн" получила название "Скайуокер". Мировая премьера запланирована на 18 декабря 2019 года, в России фильм выйдет в прокат 19 декабря 2019 года.

Недавно Лайф рассказал, что съёмками следующей трилогии киносаги займутся создатели сериала "Игра престолов".