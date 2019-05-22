Шойгу наградил российских журналистов за работу в Сирии

Министр отметил, что благодаря профессионализму сотрудников СМИ Армия России пользуется всё большей поддержкой.

Восемь журналистов российских СМИ получили ведомственную награду "Участнику военной операции в Сирии". Медали вручил министр обороны Сергей Шойгу в ходе церемонии награждения лауреатов премии Всероссийского фестиваля прессы "Медиа-АС-2019".

— Во многом благодаря вашему профессионализму Армия России пользуется всё большей поддержкой наших граждан. В этом зале собрались те, кто правдиво и неравнодушно сообщает о военной службе, активно принимает участие в освещении действий наших военнослужащих в Сирийской Арабской Республике, — приводит слова министра РИА "Новости".

Медали получили журналисты канала "Россия", Первого канала, НТВ, "Известий", английской редакции RT, оператор канала "ТВЦ", а также сотрудники агентств ТАСС и РИА "Новости".