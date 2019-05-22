ФИФА не станет расширять состав участников ЧМ в Катаре с 32 до 48 команд

В организации пришли к выводу, что ей не хватило времени подготовить страну для проведения дополнительных игр.

Состав участников чемпионата мира по футболу 2022 года не будет расширяться с 32 до 48 команд. Об этом проинформировала пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Как отмечается, ФИФА пришла к выводу, что ей не хватило времени подготовить страну для проведения дополнительных игр.

В связи с сохранением числа участников чемпионата ФИФА отказалась и от планов проведения некоторых матчей за пределами Катара.

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино говорил, что есть возможность увеличения количества участников мирового первенства уже с чемпионата мира 2022 года, а также о том, что часть матчей может пройти за пределами страны-хозяйки. Главными кандидатами на проведение игр вместе с Катаром являлись Кувейт и Оман. Позже в Омане заявили, что не заинтересованы в проведении матчей турнира.

В отчёте ФИФА уточнялось, что одной из причин поиска второй страны стала логистика и необходимость в двух-четырёх дополнительных площадках.

Чемпионат мира по футболу пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Страна вовсю готовится принять мировое первенство: так, немногим ранее открылся новый стадион.