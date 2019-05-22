Замглавврача больницы в Бердске заявила, что посетитель сломал ей руку

По словам мужчины, из-за халатности работников его жена едва не скончалась в медучреждении.

Супруга жителя Бердска в Новосибирской области была госпитализирована в одну из больниц города, а на следующий день потеряла много крови и почти сутки провела без сознания. Когда её муж пришёл к доктору, чтобы узнать подробности и оформить документы, врач пыталась скрыть подмену фактов в документации, и разговор не задался.

Как сообщает телеграм-канал Life Shot, сам потерпевший Александр Охотин рассказал, что его жена была госпитализирована поздно вечером и дежурившая смена решила "не париться", дала женщине обезболивающее и оставила до утра.

Уже утром выяснилось, что у неё внематочная беременность и началось внутреннее кровотечение, что вкупе с потерянным временем привело к тому, что она провела больше суток без сознания.

Когда уже днём Александр пришёл, чтобы оформить документы на поступившую жену, обратил внимание, что в графе поступления стоит утро следующего дня, а не вечер, когда она фактически была госпитализирована. Он заставил врача исправить подтасовку и пошёл к замглавврача за подписью.

Опять же, со слов Александра, в кабинете Надежда Шахатова не стала разговаривать с ним и вырвала документы, после чего попыталась смять их, держа за спиной. Мужчина вырвал бумаги и поспешил удалиться, а спустя пару дней узнал, что на него составлено заявление в полицию.

Как оказалось, Надежда Александровна обвиняет мужчину в том, что он сломал ей руку. Якобы он так сильно сжимал её, что сломал лучевую кость. Однако Охотин извиняться не стал и сам обратился в Следственный комитет. Официальных комментариев со стороны представителей больницы не поступало, сама заместитель находится на больничном.