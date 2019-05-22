Иран контролирует нахождение кораблей США в Персидском заливе

Вооружённые силы Ирана осуществляют контроль за действиями американских военных кораблей на Ближнем Востоке, сообщил замглавы КСИР (Корпус стражей исламской революции — элитное иранское военно-политическое формирование) Али Фадави.

— Военные корабли, находящиеся в Персидском заливе, — под полным контролем ВМС КСИР и армии, беспокоиться не о чем, — цитирует его Fars.

Напомним, США отправили в Персидский залив авианосец, чтобы "подать сигнал" властям Ирана. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что переговоры с иранскими властями будут проводиться тогда, когда Тегеран "будет готов".