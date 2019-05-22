Украина отправила письмо-объяснение закона о языке в СБ ООН

Заявление будет опубликовано в организации в качестве официального документа Совета Безопасности.

Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко направил председателю Совета Безопасности (СБ) ООН письмо с разъяснением украинского закона о языке, сообщается в "Твиттере" организации.

— Владимир Ельченко направил председателю Совета Безопасности письмо относительно закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", — сказано в заявлении.

Отмечается, что в заявлении также присутствует аргументация, почему закон не относится к повестке дня Совета Безопасности ООН.

Сообщение будет опубликовано в ООН как официальный документ СБ.

Напомним, 25 апреля Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". 15 мая его подписал экс-президент Украины Пётр Порошенко. Согласно нормативному акту, граждане страны должны использовать государственный язык во всех сферах жизни.

Несмотря на то что закон вызвал волну недовольств, новый лидер Украины Владимир Зеленский не собирается обращаться в суд по поводу этого нововведения.