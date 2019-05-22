Коломойский пожелал Зеленскому справиться с "тяжёлой каждодневной работой"

Бизнесмен Игорь Коломойский в телефонном разговоре пожелал новому президенту Украины Владимиру Зеленскому справиться с "тяжёлой ежедневной работой" на этом посту. Об этом предприниматель сообщил изданию "Украинская правда".

— Я сказал, что при столь высокой планке будет достаточно тяжёлый каждодневный труд. Очень высокая ответственность, поэтому пожелал удачи. В такой ситуации лишь удачи надо пожелать, — пояснил Коломойский.

Он отметил, что также пожелал Зеленскому "удержать удачу", потому что, по его словам, "вершина — это последняя точка перед спуском".

Ранее Коломойский рассказал, что лично не встречался с новым президентом Украины, но поздравил его со вступлением в должность по СМС.