Оппозиция Великобритании потребовала внеочередных выборов в парламент

Лейбористы обвинили правительство в "катастрофической неразберихе" на переговорах по Брекситу.

Британская оппозиция после сообщения об отставке лидера палаты общин парламента страны Андреа Ледсом призвала к проведению внеочередных выборов в парламент, посчитав эту отставку достаточным основанием.

— Авторитет премьера подорван, время истекло. Пока консерваторы рвут себя на части, страна находится в кризисе. Правительство устроило катастрофическую неразбериху на переговорах по Брекситу, наша сталелитейная отрасль под угрозой… Ради интересов страны Тереза Мэй должна уйти, нужно немедленно провести всеобщие выборы, — заявил председатель Лейбористской партии Ян Лавери.

Премьер-министр страны Тереза Мэй в надежде добиться поддержки депутатами соглашения по Брекситу ранее выступила с несколькими обещаниями, которые могут, по её мнению, переубедить противников документа, который в четвёртый раз внесут в парламент в начале июня. Важнейшими из заявлений премьера стали обещания позволить парламенту проголосовать по вопросу о проведении второго референдума и по сценариям будущих торговых отношений с Евросоюзом.