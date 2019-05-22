Останкинская телебашня окрасилась в цвета "Локомотива"

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Останкинская телебашня окрасилась в цвета "Локомотива"

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Фото © Twitter / ФК "Локомотив"

22 мая этот футбольный клуб обошёл "Урал" в финале Кубка России со счётом 1:0, автором единственного гола стал Дмитрий Баринов.

Останкинская телебашня в Москве сменила подсветку в честь победы команды "Локомотива" в Кубке России. В ближайшие сутки башня будет гореть красно-зелёными цветами, сообщает пресс-служба клуба в Twitter.

22 мая "Локомотив" выиграл "Урал" в финале Кубка России. Матч завершился со счётом 1:0, единственный гол забил Дмитрий Баринов.

Клуб выиграл Кубок России в рекордный восьмой раз и второй раз за последние три года. Кроме того, команда дважды становилась победителем Кубка СССР.

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