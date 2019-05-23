В районе Волоколамского шоссе в Москве ограничат движение

До конца лета на время перекроют четыре участка, однако это планируется осуществлять поэтапно.

В Москве на четырёх участках рядом с Волоколамским шоссе ограничат движение до конца августа 2019 года, сообщает информационный центр транспортного комплекса столицы.

Ограничение движения разбили на несколько этапов. Сначала планируется перекрыть участок на Волоколамском проезде в районе дома № 3, корпуса 1 и в районе дома № 5, корпуса 1. Движение перекроют на одной полосе с 20 мая по 30 июня.

Третий участок, который подвергнется ограничениям, — проезд Стратонавтов в районе дома № 13 в период с 20 мая по 21 июня. Движение будет недоступно по одной полосе, а с 21 июня по 26 июля автомобилистам будут недоступны две полосы. Однако на участке обустроят временные уширения в обоих случаях.

Одна полоса будет перекрыта в проезде Стратонавтов в районе дома № 10, корпуса 2, строения 1 с 21 по 23 мая с 01:30 до 05:30 часов. В это же время будет частично недоступна ещё одна полоса с 26 мая по 2 июня. С 13 июля по 16 августа одна полоса на участке будет полностью закрыта, но появятся временные уширения. С 26 по 31 июля автомобилисты круглосуточно не смогут проехать по одной полосе, а с 16 по 17 августа будет частично перекрыто движение по ещё одной полосе.

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