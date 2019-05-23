Собянин открыл новый бассейн МГСУ

Хоть объект и построен на университетской территории, по договору с ректоратом посещать его смогут также жители соседних районов.

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый бассейн, построенный в студгородке Московского государственного строительного университета. Об этом сообщает АГН "Москва".

— Московский государственный строительный университет один из лучших, я думаю, — лучший строительный университет страны. А Москве крайне нужны специалисты строительной отрасли, — сказал Собянин.

Он отметил, что в столице строится около девяти миллионов квадратных метров не только жилых, но также торговых, образовательных и других площадей и без специалистов не обойтись.

Мэр добавил, что хоть объект и построен на университетской территории, по договору с ректоратом посещать его смогут также жители соседних районов. Также градоначальник объявил о начале строительства ледового дворца, который тоже будет располагаться на территории МГСУ.