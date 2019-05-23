В выходные закроют участок голубой линии метро Москвы

На участке Филёвской линии между станциями "Киевская" и "Кунцевская" 25 и 26 мая остановят движение поездов, информирует портал мэра и Правительства Москвы.

"Кунцевская" будет открыта для проезда по Арбатско-Покровской линии, а Киевская — по Кольцевой линии и для пересадки на Арбатско-Покровскую, а также на Филёвскую линию до станций "Международная" или "Александровский сад".

Причиной этому стала реконструкция наземной ветки метро. Как пояснили в пресс-службе, выходные были выбраны из-за относительно небольшой загруженности ветки по сравнению с буднями.

Для удобства жителей и гостей столицы по маршруту закрытых станций пустят бесплатные автобусы КМ, которые будут курсировать с 5:00 до 2:00. В понедельник метро начнёт работу в обычном режиме.