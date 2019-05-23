Названа возможная причина ДТП с туристическим автобусом в Италии

В результате аварии, произошедшей в среду днём, погибла гражданка РФ и пострадало ещё около 30 человек.

Власти Италии не исключили, что ДТП с туристическим автобусом могло произойти из-за того, что его водитель отвлёкся. Об этом сообщил представитель отделения дорожной полиции области Тоскана Паоло Мария Помпонио, слова которого приводит газета La Repubblica.

— Мы не исключаем, что невнимание [водителя] — среди причин произошедшего... Могло быть и хуже, растительность смягчила падение автобуса, — указал Помпонио.

По данным газеты, сейчас 35-летнего водителя допрашивают следователи. Его уже протестировали на наличие алкоголя в крови, результат отрицательный.

На данный момент в больнице остаются 19 человек. По информации ТАСС, 16 из них будут в скором времени выписаны, двое находятся в тяжёлом состоянии, состояние ещё одного — средней степени тяжести.

В результате аварии на трассе в районе города Сиена погибла россиянка, сопровождавшая тургруппу. Всего в автобусе было 55 русскоговорящих туристов из бывших советских республик, а также Румынии и Израиля. Все они ехали из курортного города Монтекатини-Терме в Сиену на экскурсию.