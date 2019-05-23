Захарова прокомментировала "манёвр на 180 градусов" США к венесуэльской нефти

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала неожиданные развороты США касательно закупок нефти из Венесуэлы, которые якобы были показательно остановлены.
На своей странице в Facebook Захарова отметила, что 10 марта специальный представитель Правительства США по вопросам Венесуэлы Эллиот Абрамс в интервью агентству Reuters заявлял, что правительство страны добивается полной изоляции президента Венесуэлы Николаса Мадуро и прежде всего — его коммерческих связей и прекращения всех сделок.
Вместе с тем она приводит сегодняшние заголовки в СМИ, которые сообщают, что Вашингтон с 11 по 17 мая восстановил закупки после двухнедельного перерыва.
— Нормально? Нормально. И вот так каждый раз. Всех на что-то подбивают, потом меняют манёвр на 180 градусов, кидая тех, кто прогнулся, — заключила представитель.
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