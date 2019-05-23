Захарова прокомментировала "манёвр на 180 градусов" США к венесуэльской нефти

Два месяца назад Эллиот Абрамс в интервью журналистам заявлял, что американское правительство прежде всего стремится изолировать коммерческие возможности Николаса Мадуро.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала неожиданные развороты США касательно закупок нефти из Венесуэлы, которые якобы были показательно остановлены.

На своей странице в Facebook Захарова отметила, что 10 марта специальный представитель Правительства США по вопросам Венесуэлы Эллиот Абрамс в интервью агентству Reuters заявлял, что правительство страны добивается полной изоляции президента Венесуэлы Николаса Мадуро и прежде всего — его коммерческих связей и прекращения всех сделок.

Вместе с тем она приводит сегодняшние заголовки в СМИ, которые сообщают, что Вашингтон с 11 по 17 мая восстановил закупки после двухнедельного перерыва.

— Нормально? Нормально. И вот так каждый раз. Всех на что-то подбивают, потом меняют манёвр на 180 градусов, кидая тех, кто прогнулся, — заключила представитель.