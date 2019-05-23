В США могут запретить продажу сигарет лицам младше 21 года

К этой идее законодателей подтолкнуло растущее количество курильщиков среди школьников, в том числе тех, кто курит вейп.

Американцам младше 21 года могут запретить покупать сигареты. Законопроект, инициаторами которого стали лидеры республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл и сенатор-демократ от штата Вирджиния Тим Кейн, внесён в Сенат Конгресса США.

По словам законодателей, к этой идее их подтолкнуло растущее количество курильщиков среди школьников, в том числе тех, кто курит вейп.

Если мера будет одобрена обеими палатами конгресса, она будет направлена президенту США Дональду Трампу.

Аналогичные законы были приняты в 14 американских штатах, а одна из крупнейших торговых сетей Walmart США запретила продажу табачных изделий лицам младше 21 года и изъяла из оборота электронные сигареты.