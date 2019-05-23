Саакашвили попросил Зеленского вернуть ему украинское гражданство

Он также отметил, что не стремится к получению каких-либо "должностей и преференций".

Адвокат экс-лидера Грузии Михаила Саакашвили Руслан Чернолуцкий направил письмо в администрацию украинского президента Владимира Зеленского с просьбой вернуть ему гражданство Украины, сообщает "Интерфакс-Украина".

— Все юристы утверждают, что лишение меня украинского гражданства незаконно, так как по Конституции Украины нельзя лишить гражданства гражданина Украины, а по международному праву нельзя оставлять человека вообще без гражданства, — приводит содержание письма издание.

Более того, Саакашвили отметил, что не стремится получить какие-либо "должности и преференции" на Украине.

Напомним, 26 июля 2017 года Пётр Порошенко лишил Саакашвили гражданства Украины. Во время первого тура выборов украинского президента экс-лидер Грузии заявил, что поддерживает кандидатуру Зеленского. После победы шоумена и призыва украинцев к возвращению на родину Саакашвили оказался первым, кто публично заявил о желании вернуться в страну.