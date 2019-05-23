НАТО продолжит поддерживать реформы армии Украины

НАТО и США продолжат поддержку реформ украинской армии. Об этом сказал главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами Североатлантического альянса в Европе генерал Тод Уолтерс.

— С точки зрения США, что касается поддержки Украины, то сильное сотрудничество в сфере обучения, поддерживаемое нами в последние годы, продолжится и будет возрастать, чтобы позволить Украине обеспечивать оборону своей суверенной территории, — сказал он на пресс-конференции по итогам заседания военного комитета НАТО.

Ранее советник новоизбранного лидера Незалежной Владимира Зеленского по вопросам обороны Иван Апаршин заявил, что Украина продолжит держать курс на вступление в Североатлантический альянс и "на отношение к войне с Россией".