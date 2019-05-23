Зеленский призвал украинцев отомстить Верховной раде

Президент Украины Владимир Зеленский, очевидно, остался не очень доволен решением Верховной рады не рассматривать предложенные им законопроекты о выборах и призвал украинцев отомстить парламентариям уже на следующем голосовании.

— Верховная рада провалила законопроект об изменении избирательного законодательства. Старые политики выбрали старую систему, потому что только она даёт им шанс удлинить политическую жизнь, — написал Зеленский в "Фейсбуке".

По мнению украинского лидера, таким поведением депутаты пытаются "за деньги и гречку снова пролезть" на пригретые посты, но он убеждён, что "они ошибаются". Поэтому Зеленский призвал украинцев "даже в мажоритарных округах выбрать новых политиков, способных изменить страну".

В конце послания украинский президент снова обратился к своему народу с призывом "сделать их (Раду. — прим. Лайфа) вместе" на голосовании 21 июля.

Накануне Верховная рада отказалась включить в повестку дня законопроекты о выборах, которые были поданы президентом Зеленским. Тот предлагал отменить мажоритарную систему и понизить проходной барьер для партий с 5 до 3%.

За день до этого Зеленский подписал указ о роспуске Верховной рады. Досрочные выборы назначены на 21 июля. Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что намерен обжаловать роспуск Рады в Конституционном суде. А Ляшко обвинил Зеленского в захвате власти, его примеру последовал и экс-президент Порошенко.