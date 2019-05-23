Боевики с беспилотника разбомбили электростанцию в Сирии

Сирийские боевики с помощью беспилотных летательных аппаратов атаковали теплоэлектростанцию в населённом пункте Зара, в результате объект выведен из строя. Об этом сообщает агентство SANA.

Как рассказал журналистам директор станции, террористы сбросили несколько бомб, "причинив значительный ущерб", после чего работа была остановлена. После окончания атаки рабочие приступили к ремонту.

Сообщается, что атаке на ТЭЦ, питающей электроэнергией пять провинций страны, предшествовали боестолкновения между бандформированиями и сирийской армией в районе города Кафр-Набуда.

По информации российского Минобороны, со стороны боевиков принимало участие до 500 человек, а также боевая техника: семь танков, четыре БМП и около 30 пикапов с пулемётами, а также начинённые взрывчаткой машины с водителями-смертниками.