Онкодиспансер в Воронеже проверят после гибели пациентки при лучевой терапии

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Онкодиспансер в Воронеже проверят после гибели пациентки при лучевой терапии

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Фото © РИА "Новости" / Константин Чалабов

Специалисты проведут экспертизу оборудования непосредственно на месте происшествия.

Специалисты Росздравнадзора проверят аппарат лучевой терапии в онкодиспансере в Воронеже, где в ходе процедуры погибла пациентка, такое поручение дала министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

По поручению министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой технические эксперты Росздравнадзора выехали на передвижной лаборатории в Воронеж, где в ходе проведения процедуры в областном онкодиспансере вышел из строя аппарат лучевой терапии, — информирует пресс-служба Минздрава.

Отмечается, что специалисты Росздравнадзора проведут экспертизу оборудования непосредственно на месте происшествия.

Напомним, ранее стало известно, что в Воронеже в областном онкологическом диспансере аппарат лучевой терапии насмерть придавил пациентку.

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