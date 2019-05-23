Онкодиспансер в Воронеже проверят после гибели пациентки при лучевой терапии

Специалисты Росздравнадзора проверят аппарат лучевой терапии в онкодиспансере в Воронеже, где в ходе процедуры погибла пациентка, такое поручение дала министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
— По поручению министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой технические эксперты Росздравнадзора выехали на передвижной лаборатории в Воронеж, где в ходе проведения процедуры в областном онкодиспансере вышел из строя аппарат лучевой терапии, — информирует пресс-служба Минздрава.
Отмечается, что специалисты Росздравнадзора проведут экспертизу оборудования непосредственно на месте происшествия.
Напомним, ранее стало известно, что в Воронеже в областном онкологическом диспансере аппарат лучевой терапии насмерть придавил пациентку.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram
- Популярные
- По времени