Дэниел Крэйг перенесёт операцию после травмы на съёмках бондианы

Премьера очередной серии киноленты состоится в соответствии с графиком, установленным ранее.

Британский актёр Дэниел Крэйг, который исполняет роль агента 007, перенесёт операцию на лодыжке после травмы, полученной во время съёмок 25-й киноленты о Джеймсе Бонде на Ямайке. Такое заявление размещено в официальном твиттере фильма.

— Дэниел Крэйг перенесёт небольшую операцию на лодыжке в связи с полученной травмой во время съёмочного процесса на Ямайке. Съёмки будут продолжаться в течение двух недель, когда Крэйг будет восстанавливаться после операции, — поясняется в сообщении.

Обстоятельства травмирования актёра не приводятся. Отмечается, что премьера очередной серии киноленты, официальное название которой пока держится в тайне, состоится в соответствии с графиком, установленным ранее, — в апреле 2020 года.

Крэйг исполнил роль агента 007 в четырёх последних кинокартинах бондианы.

Напомним, ранее стало известно, что съёмки 25-й части фильма о Джеймсе Бонде остановили из-за травмы исполнителя главной роли — актёра Дэниела Крэйга.