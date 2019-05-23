В США выпустили юбилейную монету о Второй мировой без СССР

В США уже вовсю готовятся встречать 75-й юбилей победы во Второй мировой войне, и частная компания Bradford Exchange, занимающаяся выпуском сувенирной продукции, изготовила по этому случаю монету, на которой у штатов из союзников только Франция и Великобритания.

Как следует из описания товара на сайте производителя, сувенир покрыт золотом, на нём изображены "подлинные и драматические" события Второй мировой войны, а на оборотной стороне он приветствует "союзные нации, демонстрируя флаги США, Великобритании и Франции в цвете".

Знают ли создатели монеты о том, каким был реальный состав антигитлеровской коалиции — неизвестно, зато известно о планах компании продолжить линейку юбилейных сувениров. Возможно, на них "подлинные и драматические" события тех дней будут изображены чем-то ещё, помимо силуэтов 33-го и 34-го президентов Трумэна и Эйзенхауэра (на фото).

К слову, монету с "союзными нациями" можно заказать уже сейчас, судя по информации сайта-производителя, обойдётся она во вполне демократичные $39,99 за штуку, плюс доставка.