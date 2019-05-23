В Минобороны сообщили о ходе работ над беспилотником "Охотник"

Россия в ближайшее время завершит работу над ударным беспилотником "Охотник", заявил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.

— "Охотник" — очень перспективная система, в ближайшее время тоже ждём уже завершения работ. К сожалению, это займёт ещё какое-то время, — цитирует Криворучко телеканал "Звезда".

При этом замглавы российского оборонного ведомства подчеркнул, что работа над производством БЛА — одно из приоритетных направлений. По его словам, главное преимущество беспилотной техники — её способность сохранить жизни военных.

Вооружённые силы России в этом году впервые получат разведывательно-ударные беспилотники, заявил ранее министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

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