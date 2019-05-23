Юнкер раскритиковал ситуацию с Брекситом

По словам политика, лучший способ довести дело до конца — принятие британским парламентом сделки, предложенной премьер-министром страны Терезой Мэй.

Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил в интервью CNN, что уже теряет терпение из-за постоянных переносов срока выхода Великобритании из Евросоюза.

— Мне хотелось бы сказать "да" проведению ещё одного референдума, хоть я и не уверен, что его результат будет сильно отличаться, — отметил Юнкер, уточнив, что странам Евросоюза остаётся лишь наблюдать за ходом обсуждения Брексита в Великобритании.

Юнкер при этом добавил, что, по его мнению, самый лучший способ довести Брексит до конца — принятие британским парламентом сделки, предложенной премьер-министром страны Терезой Мэй.

Королевство должно было покинуть ЕС 29 марта, но депутаты палаты общин три раза отклонили проект соглашения об условиях Брексита, представленный Мэй. Она же предупредила, что голосование в июне будет последним шансом для парламента одобрить сделку по выходу страны из ЕС.