Минторг США добавил Венесуэлу в список представляющих опасность стран

Американская сторона уже вводила ряд ограничений, в том числе приостановила авиасообщение с латиноамериканским государством.

Минторг США включил Венесуэлу в число стран, импорт американской продукции в которые угрожает национальной безопасности страны, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Федерального реестра.

— Бюро промышленности и безопасности вносит изменения в правила экспортного контроля (EAR) с целью исключить Венесуэлу из группы стран B, которая обеспечивает благоприятные условия для определённых экспортных товаров, находящихся под контролем в рамках обеспечения национальной безопасности, — сказано в документе.

Отмечается, что Венесуэлу переместили в группу стран D-1, в которой находятся государства, представляющие угрозу нацбезопасности США.

Напомним, ранее США ввели ряд ограничений для Венесуэлы, в частности, прекратили осуществлять перелёты между двумя странами. Однако в МИД латиноамериканского государства заявили, что готовы пойти на диалог с американской стороной.