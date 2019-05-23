Трамп посоветовал демократам заниматься законами, а не расследованиями

Президент США Дональд Трамп обратился к своим политическим противникам из Демократической партии и предложил заняться профессиональными обязанностями на занимаемых должностях, а не проведением расследований.

— Вы не можете одновременно заниматься расследованиями и издавать законы — это просто так не работает... Пусть Чак, Нэнси, Джерри, Адам и все остальные закончат играть в свои игры, — написал американский лидер в "Твиттере".

Обращение Трампа адресовано сенатору от штата Нью-Йорк Чаку Шумеру, председателю палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, конгрессмену Джерролду Надлеру, а также председателю Комитета палаты представителей по разведке Адаму Шиффу.

Судя по всему, каждый из названных Трампом американских политиков после получения демократами большинства в палате представителей так или иначе пытался инициировать расследования против президента или способствовал этому.

Любопытно, что, продолжая рассуждения о профессиональных заслугах отмеченных политиков, Трамп также иронично благодарит их "за молитвы", которые помогают ему "устанавливать рекорды для американского народа", имея в виду "величайшую экономику в истории" США, которой ему, по его же словам, уже удалось добиться.