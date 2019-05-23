СМИ: SpaceX через суд хочет получить средства от ВВС США на разработку ракет

В компании Илона Маска считают, что военные несправедливо проигнорировали предложение корпорации.

Компания SpaceX Илона Маска через суд потребовала от ВВС США пересмотреть решение об отказе дать контракт на разработку и поставку ракет. Об этом 22 мая сообщает Reuters.

Как считает компания, руководство ВВС несправедливо обошло стороной предложение SpaceX и тендер в размере $2,3 млрд распределили между тремя другими организациями.

Сообщается, что компания United Launch Alliance получила $967 млн, Blue Origin — $500 млн, а корпорация Northrop Grumman — $791,6 млн.

Как считает истец, ВВС предоставили контракты за три недостроенные и ни разу не проходившие лётные испытания ракетные системы. Их разработчики, по мнению компании Маска, не уложатся в установленные сроки, и в результате это подорвёт планы ВВС. Поэтому компания настаивает, чтобы суд обязал военных пересмотреть предложение SpaceX.

Ранее сообщалось, что компания SpaceX отложила запуск ракеты Falcon 9 во второй раз для того, чтобы обновить программное обеспечение спутников и ещё раз проверить оборудование.