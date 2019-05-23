СМИ: Между Помпео и Болтоном растёт напряжённость

Непростые отношения между политиками обусловлены стилем исполнения их должностных обязанностей.

Между госсекретарём США Майком Помпео и помощником президента по нацбезопасности Джоном Болтоном растёт напряжённость на фоне проблем Вашингтона с КНДР, Ираном и Венесуэлой, а также продолжается соперничество за влияние на курс внешней политики. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в американской администрации.

Отмечается, что напряжённость между политиками обусловлена стилем исполнения их должностных обязанностей. Помпео не устраивает расчётливость Болтона, также он подозревает помощника президента в попытке узурпировать его полномочия. Такие разногласия проявляются на совещаниях Совета нацбезопасности при Белом доме.

Болтон часто высказывает свою позицию по той или иной внешнеполитической теме. Помпео более осторожен в заявлениях и старается быть дипломатичным на заседаниях. Помощник президента склонен к более неформальным подходам, ограничивая круг лиц, получающих доступ к полной информации.

Ранее стало известно, что венесуэльский кризис привёл к разладу в администрации Трампа.