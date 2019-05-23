Аналитик ЕС сравнил скандал с вице-канцлером Австрии с убийством Джона Кеннеди

По его словам, некоторые атлантисты в Европейском союзе хотят избежать сближения политических партий с Россией.

Глава центра геополитических исследований Eurocontinent Пьер-Эммануэль Томанн сравнил скандал вокруг вице-канцлера Австрии c убийством президента США Джона Кеннеди в 1963 году. Слова аналитика приводит РИА "Новости".

— Есть много тех, кто заинтересован, чтобы предать гласности эту манипуляцию... Это немного напоминает мне, хотя, конечно, это и не одно и то же, когда убили Кеннеди. Тогда было столь много путей для расследования, поскольку заинтересованы были слишком многие, — сказал Томанн.

Австрийский скандал он назвал межпартийной борьбой.

— Есть также желание определённого числа атлантистов в ЕС избежать сближения политических партий с Россией, — добавил аналитик.

По словам Томанна, "на этом настаивают партии атлантистов, левых и либералов, которые хотят избежать сближения между правыми и правыми популистами".

Напомним, бывшего вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе заподозрили в сделке с россиянкой, которая должна была помочь ему одержать победу на выборах. В ответ политик якобы должен был передать ей часть госзаказов в области строительства. В итоге Штрахе ушёл в отставку, возможно, за этим последует уголовное преследование.