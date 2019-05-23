СМИ: Глава МИД Великобритании обвинит Россию в "глобальной" киберкампании

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СМИ: Глава МИД Великобритании обвинит Россию в "глобальной" киберкампании

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Фото: © Flickr / Rian (Ree) Saunders

Министр намеревается заявить, что Лондон делится техническим опытом для того, чтобы помочь другим противостоять "российской угрозе".

Глава МИД Великобритании Джереми Хант намерен в четверг обвинить спецслужбы РФ в стремлении подорвать критически важную инфраструктуру "многих стран" при помощи хакерских атак.

Фрагменты речи Ханта, с которой он будет выступать на конференции по вопросам киберзащиты стран — членов НАТО, приводит РИА "Новости".

Мы считаем, что российские спецслужбы таргетируют критически важную национальную инфраструктуру многих стран, чтобы обнаружить в ней уязвимые места. Эта глобальная кампания также имеет целью подорвать системы центрального правительства. Я могу раскрыть, что за последние 18 месяцев Национальный центр кибербезопасности поделился данными и выводами с 16 союзниками по НАТО и с ещё большим числом стран за пределами НАТО — касательно киберактивности РФ в их странах, — поясняется в тексте речи Ханта.

Министр также намеревается заявить, что Британия делится техническим опытом для того, чтобы помочь другим противостоять "российской угрозе". Как пример "вмешательства" Хант хочет привести выборы на Украине и в США, в которые Москва якобы вмешивалась. По его словам, "враги" якобы "рассматривают демократические выборы как ключевую слабость открытого общества".

Мы должны предельно ясно дать понять, что любые кибероперации, которые направлены на манипуляцию электоральными системами других стран и коррекцию результатов, — нарушение международного законодательства, которое заслуживает пропорционального ответа, — говорится в речи.

Хант заявляет, что у Британии и её союзников есть все инструменты для противостояния "российской киберугрозе" и что надо быть готовыми их использовать. Он призовёт коллег подумать, как наилучшим способом использовать разные инструменты для борьбы с "враждебной киберактивностью".

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах. Так, по мнению главы МИД РФ Сергея Лаврова, Лондон решил объяснять свои внутренние проблемы происками Москвы, а пример взял с американских демократов, оправдывавших своё поражение на выборах "связями Дональда Трампа с РФ".

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