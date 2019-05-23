СМИ: Глава МИД Великобритании обвинит Россию в "глобальной" киберкампании

Министр намеревается заявить, что Лондон делится техническим опытом для того, чтобы помочь другим противостоять "российской угрозе".

Глава МИД Великобритании Джереми Хант намерен в четверг обвинить спецслужбы РФ в стремлении подорвать критически важную инфраструктуру "многих стран" при помощи хакерских атак.

Фрагменты речи Ханта, с которой он будет выступать на конференции по вопросам киберзащиты стран — членов НАТО, приводит РИА "Новости".

— Мы считаем, что российские спецслужбы таргетируют критически важную национальную инфраструктуру многих стран, чтобы обнаружить в ней уязвимые места. Эта глобальная кампания также имеет целью подорвать системы центрального правительства. Я могу раскрыть, что за последние 18 месяцев Национальный центр кибербезопасности поделился данными и выводами с 16 союзниками по НАТО и с ещё большим числом стран за пределами НАТО — касательно киберактивности РФ в их странах, — поясняется в тексте речи Ханта.

Министр также намеревается заявить, что Британия делится техническим опытом для того, чтобы помочь другим противостоять "российской угрозе". Как пример "вмешательства" Хант хочет привести выборы на Украине и в США, в которые Москва якобы вмешивалась. По его словам, "враги" якобы "рассматривают демократические выборы как ключевую слабость открытого общества".

— Мы должны предельно ясно дать понять, что любые кибероперации, которые направлены на манипуляцию электоральными системами других стран и коррекцию результатов, — нарушение международного законодательства, которое заслуживает пропорционального ответа, — говорится в речи.

Хант заявляет, что у Британии и её союзников есть все инструменты для противостояния "российской киберугрозе" и что надо быть готовыми их использовать. Он призовёт коллег подумать, как наилучшим способом использовать разные инструменты для борьбы с "враждебной киберактивностью".

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах. Так, по мнению главы МИД РФ Сергея Лаврова, Лондон решил объяснять свои внутренние проблемы происками Москвы, а пример взял с американских демократов, оправдывавших своё поражение на выборах "связями Дональда Трампа с РФ".