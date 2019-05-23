Huawei перешла к активному сотрудничеству с российскими вузами

На данный момент компания отправила в российские учебные заведения уже 140 технологических запросов.

Руководство китайской компании Huawei, вероятно, на фоне возникших разногласий с властями США активизирует свою деятельность в РФ и переходит к глобальному взаимодействию с российскими вузами.

Как рассказывают "Известия", китайский гигант позаботился о "плане Б" как минимум год назад, когда начал проводить мониторинг научно-исследовательских возможностей отечественных учебных заведений и поиск потенциальных проектов для совместной разработки.

Вскоре были выбраны три университета, где эти проекты будут реализовываться: Казанский федеральный университет, Национальный исследовательский университет МИСиС и МГТУ имени Баумана. В дальнейшем к ним присоединятся университеты Новосибирска и Нижнего Новгорода.

В рамках этой работы уже 10 мая текущего года была запущена программа по исследованиям и инновациям HIRP и компания отправила 140 технологических запросов в учебные заведения по различным направлениям.

— Мы считаем Россию нашим стратегическим партнёром. У нас есть разные направления сотрудничества с российскими учебными заведениями, и все они в ближайшее время будут расширяться, — заявил замдиректора департамента управления Huawei в РФ Александр Исаев.

По информации журналистов, в дирекциях названных вузов подтвердили начало активной работы над совместными проектами и сообщили о наличии некоторых успехов. Помимо этого в МГТУ им. Н.Э. Баумана рассказали о планах построить совместный научно-образовательный центр, открытие которого должно состояться уже в этом году.

Ранее Лайф подробно разбирался, чем может ответить китайский производитель на не самое рыночное поведение властей США и последующий отказ от сотрудничества от Google, запрет на использование платформы Android в гаджетах Huawei, а также разрыв контрактов с Qualcomm, Intel, Broadcom. И, казалось бы, что может потерять от этого Илон Маск?