В Китае женщина расплатилась за автомобиль монетами

17 сотрудникам пришлось пересчитывать монеты в течение трёх дней и упаковывать их в бумажные рулоны.

В провинции Хэбэй, Китай, женщина купила автомобиль Volkswagen Passat и расплатилась за него мелочью, рассказывает газета The Daily Mail.

Женщина привезла в автосалон 66 мешков с мелочью, общая сумма которой составила 131 492 юаня (около 1,2 миллиона рублей). Отмечается, что 17 сотрудникам пришлось пересчитывать монеты в течение трёх дней, а также упаковывать их в бумажные рулоны.

По данным издания, китаянка является владелицей закусочной, где преимущественно расплачиваются монетами. Поэтому большую часть суммы она оплатила мелочью, а остальное перевела онлайн.