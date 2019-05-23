СМИ: Пентагон хочет отправить до 10 тысяч военных на Ближний Восток

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СМИ: Пентагон хочет отправить до 10 тысяч военных на Ближний Восток

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Фото: © Flickr / David B. Gleason

Пентагон собирается представить Белому дому планы об отправке до десяти тысяч американских военных на Ближний Восток для отражения вероятной угрозы со стороны Ирана, информирует Associated Press со ссылкой на источники.

Сообщается, что Белый дом и Пентагон обсудят размещение дополнительных зенитно-ракетных комплексов Patriot и увеличение группировки кораблей в Персидском заливе.

Конкретное решение пока не принято, также в Пентагоне нет ясности насчёт реакции администрации президента Дональда Трампа на предложение ведомства.

В свою очередь, в Пентагоне пока не стали комментировать информацию СМИ.

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