СМИ: Пентагон хочет отправить до 10 тысяч военных на Ближний Восток

Пентагон собирается представить Белому дому планы об отправке до десяти тысяч американских военных на Ближний Восток для отражения вероятной угрозы со стороны Ирана, информирует Associated Press со ссылкой на источники.

Сообщается, что Белый дом и Пентагон обсудят размещение дополнительных зенитно-ракетных комплексов Patriot и увеличение группировки кораблей в Персидском заливе.

Конкретное решение пока не принято, также в Пентагоне нет ясности насчёт реакции администрации президента Дональда Трампа на предложение ведомства.

В свою очередь, в Пентагоне пока не стали комментировать информацию СМИ.