Трамп и Эрдоган могут встретиться в рамках саммита G20 в Японии

Президент Турции Реджеп Эрдоган может скоро провести встречу с лидером США Дональдом Трампом на полях саммита G20, передаёт Reuters.
Как сообщает агентство со ссылкой на представителя турецких властей, встреча может пройти в Осаке 28–29 июня.
— Мы работаем сейчас над календарём. Мы получаем некоторые положительные сигналы, однако точное время пока не определено. Они также могут встретиться в Японии на G20, — приводит агентство слова собеседника.
Представитель турецких властей добавил, что сейчас ожидается точная дата двустороннего визита.
Сейчас в отношениях США и Турции присутствует напряжённость из-за российских зенитно-ракетных систем С-400. В частности, американский Госдеп пригрозил Анкаре "реальным и крайне негативным" ответом на покупку ракет.
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