Трамп и Эрдоган могут встретиться в рамках саммита G20 в Японии

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Трамп и Эрдоган могут встретиться в рамках саммита G20 в Японии

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Фото: © РИА "Новости" / Евгений Биятов

Точная дата и место пока не определены, возможно, это будет в Осаке 28 или 29 июня.

Президент Турции Реджеп Эрдоган может скоро провести встречу с лидером США Дональдом Трампом на полях саммита G20, передаёт Reuters.

Как сообщает агентство со ссылкой на представителя турецких властей, встреча может пройти в Осаке 28–29 июня.

Мы работаем сейчас над календарём. Мы получаем некоторые положительные сигналы, однако точное время пока не определено. Они также могут встретиться в Японии на G20, — приводит агентство слова собеседника.

Представитель турецких властей добавил, что сейчас ожидается точная дата двустороннего визита.

Сейчас в отношениях США и Турции присутствует напряжённость из-за российских зенитно-ракетных систем С-400. В частности, американский Госдеп пригрозил Анкаре "реальным и крайне негативным" ответом на покупку ракет.

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