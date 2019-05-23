Panasonic прекращает сотрудничество с Huawei

Такое решение связано с тем, что американская администрация де-факто запретила своим предпринимателям поставлять компоненты для нужд китайской компании.

Корпорация Panasonic решила остановить все торговые операции, проводимые с компанией Huawei. Об этом информирует агентство Kyodo.

Сообщается, что такое решение связано с тем, что американская администрация де-факто запретила своим предпринимателям поставлять необходимые компоненты для нужд Huawei. Panasonic, в свою очередь, поставляла китайской компании электронные комплектующие.

22 мая три основных японских мобильных оператора NTT Docomo, SoftBank и KDDI сообщили, что откладывают уже запланированное начало продаж новых моделей смартфонов Huawei.

Кроме того, накануне стало известно, что британская корпорация ARM обратилась к сотрудникам с требованием "прервать все действующие контакты, прекратить оказание технической поддержки и свернуть все невыполненные обязательства" с Huawei. Об этом сообщало Би-би-си.

ARM поставляет технологии компаниям, которые осуществляют производство микропроцессоров, применяемых в мобильных телефонах.

15 мая американский лидер Дональд Трамп подписал указ, вводящий режим ЧП для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры США от иностранных угроз. Позднее стало известно, что Минторг США внёс китайскую компанию Huawei и связанные с ней юрлица в свой чёрный список из-за угрозы нацбезопасности, решение вступило в силу 17 мая.

Ещё в августе прошлого года Трамп подписал указ, запрещающий американским правительственным ведомствам использовать оборудование, произведённое Huawei и ещё одной китайской компанией — ZTE.