Россия завершает контракт на поставку авиабомб Белоруссии

Сейчас взаимодействие двух стран преимущественно осуществляется в области перспективных образцов.

Российский концерн "Техмаш" практически закончил поставки авиационных бомб в Белоруссию, рассказал заместитель генерального директора концерна Александр Кочкин РИА "Новости".

— Мы уже практически выполнили контракт по линии "Базальта" по поставкам авиационных средств поражения [бомб]. Других серьёзных контрактов у нас с белорусской стороной нет, — сообщил он.

По словам Кочкина, у большинства предприятий Ростеха взаимовыгодное сотрудничество с Белоруссией.

— У "Техмаша", например, наиболее динамичная работа ведётся в области реактивных систем залпового огня по линии "Сплава", — рассказал заместитель гендиректора.

По его словам, сейчас Белоруссия может сама разрабатывать и производить вооружение, поэтому взаимодействие осуществляется в сфере перспективных образцов.

Кочкин также пояснил, что в данный момент Белоруссия модернизирует 82-мм авиационную неуправляемую ракету.

— В этой области мы тоже можем оказать нашим партнёрам содействие, так как у нас есть такой опыт. Наша сильная сторона — это высокоэнергетические материалы: ракетное топливо, порох и так далее, — заявил он.

Как считает собеседник агентства, в этом "Ростех" может быть полезным для белорусской стороны.

Ранее стало известно, что в России изобрели новую авиабомбу с парашютом.