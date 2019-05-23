В НАТО снова призвали Россию покинуть Крым

В организации до сих пор продолжают утверждать, что полуостров был "незаконно и нелегитимно аннексирован".

Глава Военного комитета Североатлантического альянса Стюарт Пич заявил, что Североатлантический альянс всё ещё не признаёт российскую принадлежность Крыма и призывает РФ покинуть полуостров. Об этом сообщается на сайте НАТО.

— Просто чтобы было понятно: альянс не признаёт и не будет признавать незаконную и нелегитимную аннексию Крыма и мы продолжаем призывать Россию покинуть Крым, а также прекратить оказывать поддержку боевикам (так в альянсе именуют ополченцев ДНР и ЛНР. — Прим. Лайфа) на востоке Украины, — заявил Пич на заседании глав генштабов стран — членов НАТО в Брюсселе.

Он также потребовал от России освободить украинских моряков, которые были задержаны 25 ноября 2018 года за незаконное пересечение границы РФ в Керченском проливе.

Полуостров Крым по итогам законного референдума 2014 года входит в состав России, поэтому вопрос о его принадлежности не стоит. Об этом неоднократно напоминали в Москве. Впрочем, Украина и ряд стран Запада при любой возможности пытаются это опровергнуть.

Так, новый президент Украины Владимир Зеленский "по традиции" пообещал вернуть Крым в состав Незалежной.