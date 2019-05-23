Каждый пятый россиянин смотрел финал Евровидения-2019

При этом почти четверть всех опрошенных граждан затруднились назвать имя певца, представлявшего Россию.

Трансляцию финала песенного конкурса Евровидение-2019, проходившего не так давно в израильском Тель-Авиве, посмотрело 22% россиян. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на результаты исследований Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Отмечается, что в нынешнем году конкурс вызвал несколько больший интерес, чем годом ранее, поскольку его посмотрело на 6% больше жителей России. В 2018-м за судьбой певцов со всего мира следило лишь 16% россиян. А самый богатый на российских зрителей сезон у Евровидения был в 2016-м, когда его смотрело больше трети наших соотечественников — 35%.

При этом абсолютное большинство всех опрошенных, 71%, верно назвали имя певца, который представлял Россию на конкурсе. Ещё 2% респондентов вместо Лазарева "отправили" на конкурс других артистов. Четверть опрошенных, 27%, затруднились назвать правильный ответ.

Очень похожие цифры показал опрос и среди завсегдатаев Интернета. Так, среди "практически ежедневных пользователей" 73% смогли правильно назвать представителя страны. Меньше всего правильных ответов было среди респондентов, игнорирующих или "эпизодически" пользующихся Всемирной сетью. Они же чаще остальных затруднялись ответить — 34%.

Опрос был проведён 21 мая среди жителей России старше 18 лет. В нём приняло участие 1600 человек, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Музыкальный конкурс Евровидение-2019 завершился победой исполнителя от Нидерландов. Представлявший Россию Сергей Лазарев занял третье место. Певец остался доволен своим выступлением — Лазарев заявил, что не подвёл страну и показал достойный результат.