Диетологи рассказали о правильном меню для выпускников на последний звонок

Подросткам не рекомендуется есть колбасные изделия, так как они вызывают сильную жажду.

Эксперты рассказали, что на последний звонок выпускникам лучше всего есть мясо, а не рыбу, овощную нарезку вместо салатов, побольше фруктов, также можно употреблять любые безалкогольные напитки, включая газированные.

— Алкоголь мы, естественно, рекомендовать не можем, поскольку преимущественно у нас люди до 18 лет... А безалкогольные (напитки) можно любые, тут ограничения, пожалуй, будут, если есть какие-то заболевания, аллергические реакции, — приводит РИА "Новости" слова заведующей консультативно-диагностическим центром "Здоровое и спортивное питание" ФИЦ питания и биотехнологии, кандидата медицинских наук, врача-терапевта Екатерины Бурляевой.

В свою очередь, врач-диетолог, доцент кафедры питания и нутрициологии Российско-медицинской академии последипломного образования Елена Чедия добавила, что выпускникам не рекомендуется есть колбасные изделия, так как они вызывают сильную жажду.

Кроме того, по мнению специалистов, на праздничном столе должны быть сладости и выпечка.