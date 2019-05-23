В Хабаровском крае найдено тело одного из четырёх пропавших рыбаков

За прошедшие сутки спасатели обследовали 35 километров береговой линии реки Амур.

Тело одного из четырёх рыбаков, которые пропали на Амуре две недели назад, найдено в Хабаровском крае, сообщает главк МЧС.

— Спасателями совместно с сотрудниками полиции 22 мая было обнаружено тело одного из четырёх пропавших рыбаков в Комсомольском районе. Поиски оставшихся трёх рыбаков результатов не принесли и продолжаются, — сказано в сообщении.

За прошедшие сутки спасатели обследовали 35 километров береговой линии реки Амур и всего 680 километров с начала операции.

Следствие возбудило уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Сейчас проводится проверка по факту происшествия.

8 мая 2019 года четверо рыбаков отправились к острову Киори Комсомольского района на катере. Вечером того же дня один из них по телефону сказал родственнику о том, что лодка тонет и им необходима помощь. После этого рыбаки не выходили на связь.