В США задержали сторонника ХАМАС, который угрожал взорвать башню Трампа

20-летний Джонатан Се обвиняется по двум пунктам по статье "Сговор с целью материальной поддержки террористической организации".

В США задержан сторонник движения ХАМАС, грозивший взорвать принадлежащий Дональду Трампу небоскрёб и консульство Израиля в Нью-Йорке, информирует офис окружного прокурора по штату Нью-Джерси.

Двадцатилетний Джонатан Се обвиняется по двум пунктам статьи "Сговор с целью материальной поддержки террористической организации". ХАМАС входит в список террористических группировок в США.

В апреле Се появился на видео в социальных сетях с закрытым лицом и критиковал сионистскую идеологию и неолиберализм. Он заявил, что готов присоединиться к ХАМАС. Позже он показал флаг движения и пистолет, а также выступил с угрозами провести теракт.

Также Се послал 100 долларов жителю сектора Газа, которого считал членом военизированного крыла ХАМАС. Он написал об этом в соцсетях и отметил, что уверен в незаконности таких действий на территории Соединённых Штатов.

Кроме того, обвиняемый утверждал, что хочет вступить в ряды американских ВС, чтобы "научиться убивать". Затем в соцсетях он грозился взорвать израильское консульство и башню Трампа в Нью-Йорке.

По каждому из пунктов обвинения злоумышленнику грозит до 20 лет заключения.

Ранее власти Израиля и палестинское движение ХАМАС, которое контролирует сектор Газа, договорились о перемирии на полгода.