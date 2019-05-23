В 2018 году в России увеличилась доля овощей с нитратами

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В 2018 году в России увеличилась доля овощей с нитратами

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Фото: © Pixabay

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) выявила рост доли овощей с нитратами в РФ в 2018 году, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По результатам ежегодного мониторинга качества и безопасности пищевой продукции в 2017 году число неудовлетворительных проб плодоовощной продукции по содержанию нитратов составило 2,2%, в 2018 году — 4%, — поясняется в сообщении.

По данным ведомства, наблюдается тенденция к увеличению нестандартных результатов.

Ранее эксперты Роспотребнадзора узнали, сколько в России некачественной молочной продукции.

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