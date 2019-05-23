Китайские авиаперевозчики затребовали у Boeing компенсации за простой самолётов

В общей сложности уже четыре авиаперевозчика из Китая направили руководству компании Boeing письма с требованиями выплатить компенсации за простой лайнеров 737 MAX, который произошёл из-за падения аналогичного самолёта в Эфиопии, после чего полёты самолётов такого типа были приостановлены в нескольких странах. Об этом сообщает портал People.

По информации журналистов, первое письмо на почтовый ящик "боинга" пришло от China Eastern Airlines, затребовавшей возмещения экономических убытков "в связи с приостановкой эксплуатации 14 самолётов", а также за задержку поставок уже заказанных лайнеров.

Следом за ней обращения к производителю самолётов отправили и остальные участники так называемой "большой тройки" авиаперевозчиков Китая: Air China и China Southern Airlines — с аналогичными требованиями. Позже к ним присоединилась и Xiamen Airlines, запросив возмещения убытков за простой 10 самолётов.

Как сообщил журналистам официальный представитель МИД КНР Лу Кан, предъявленные китайскими компаниями требования вполне обоснованны и вызваны опасениями акционеров, вложивших в них свои деньги, которые теперь под угрозой из-за "угрозы безопасности самолётов Boeing".

10 марта Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился в Эфиопии. Все 157 человек, находившиеся на борту, погибли. Аналогичный лайнер потерпел крушение 29 октября 2018 года в Индонезии. Авиакатастрофа унесла жизни 189 человек. После трагедии в Эфиопии более чем 50 стран, включая Россию, США и страны ЕС, из соображений безопасности приостановили эксплуатацию Boeing 737 MAX.