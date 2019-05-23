Три человека погибли при крушении вертолёта в Доминикане

Частный вертолёт, на борту которого кроме пилота было два человека, потерпел крушение в провинции Пуэрто-Плата в Доминиканской Республике. Об этом сообщает газета El Nacional.

По информации издания, ещё до падения вертолёт вспыхнул. Двое находившихся на его борту глав телекоммуникационных компаний республики погибли. Пилот скончался в медучреждении от полученных ожогов — 98% тела.

Доминиканский институт гражданской авиации устанавливает причины авиакатастрофы.