Тиллерсон: Путин лучше Трампа подготовился к их первой встрече

Президент России "поставил американского лидера в невыгодное положение" во время разговора.

Российский президент Владимир Путин лучше главы США Дональда Трампа подготовился к первой личной встрече лидеров двух стран, которая состоялась 7 июля 2017 года на саммите G20 в Гамбурге, рассказал американский экс-госсекретарь Рекс Тиллерсон. Об этом сообщает газета The Washington Post.

Данное заявление бывший госсекретарь сделал во время закрытых слушаний Комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса.

Как отмечает издание, по словам Тиллерсона, Путин "поставил американского лидера в невыгодное положение во время их первой личной встречи".

Американская сторона ожидала, что переговоры пройдут короче, но в итоге они превратились в сессию, которая охватила проблемы международного масштаба и продлилась два часа.

— Мы провели много времени в разговоре о том, как Путин использовал каждую возможность, чтобы добиться того, чего он хотел. Расхождение в подготовке привело к неравным условиям, — рассказал собеседник издания.

В 2019 году саммит G20 должен пройти в японском городе Осака. Сейчас, вероятнее всего, встреча лидеров США и России состоится вновь, однако пока неизвестно, в каком формате.